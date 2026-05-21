Serie A, le designazioni arbitrali complete per l'ultima giornata di campionato

Oggi alle 13:26News
di Redazione FV

Non solo Fiorentina-Atalanta, l'Aia ha comunicato ufficialmente anche il resto delle designazioni arbitrali per il 38° ed ultimo turno di Serie A. Tra le gare decisive per la lotta Champions e quella per la salvezza, Milan-Cagliari è stata affidata a GuidaVerona-Roma a Sozza, Torino-Juventus a Zufferli, Cremonese-Como a Maresca e Lecce-Genoa a Doveri. Questo il quadro completo:

FIORENTINA – ATALANTA Venerdì 22/05 h.20.45

PERRI

VOTTA – PRESSATO

IV:      MASSA

VAR:     DI BELLO

AVAR:       SERRA

BOLOGNA – INTER Sabato 23/05 h. 18.00

BONACINA

LAGHEZZA – ZEZZA

IV:      MARCENARO

VAR:     PEZZUTO

AVAR:       BARONI

LAZIO – PISA Sabato 23/05 h. 20.45

FERRIERI CAPUTI

NIEDDA – EMMANUELE

IV:       DI MARCO

VAR:      GHERSINI

AVAR:        PICCININI

PARMA – SASSUOLO h. 15.00

TURRINI

IMPERIALE – TRINCHIERI

IV:     MARINELLI

VAR:     GIUA

AVAR:     PEZZUTO

NAPOLI – UDINESE h. 18.00

ZANOTTI

CAPALDO – PASCARELLA  

IV:      MANGANIELLO

VAR:     PRONTERA

AVAR:     PAIRETTO

CREMONESE – COMO h. 20.45

MARESCA

CECCONI – FONTEMURATO

IV:     CALZAVARA

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      CAMPLONE

LECCE – GENOA h. 20.45

DOVERI

PERETTI – MASTRODONATO

IV:       MUCERA

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:     PAGANESSI

MILAN – CAGLIARI h. 20.45

GUIDA

PRETI – BERCIGLI

IV:     AYROLDI

VAR:      ABISSO

AVAR:       CHIFFI

TORINO – JUVENTUS h. 20.45

ZUFFERLI

BACCINI – LO CICERO

IV:       COLOMBO

VAR:      DI PAOLO

AVAR:     MARINI

H. VERONA – ROMA h. 20.45

SOZZA

ROSSI M. – LAUDATO

IV:     FELICIANI

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:      MAGGIONI