Carnevali: "Vogliamo continuare con Grosso. Nzola? Faremo valutazioni"

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Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha rilasciato un'intervista a TMW a margine della presentazione del Golden Boy a Solomeo parlando tra le varie cose anche di Fabio Grosso, il cui futuro sembra lontano da Reggio Emilia: "Con lui c'è un ottimo rapporto. È normale che ha un altro anno di contratto, ma alla fine della stagione si può pensare di allungare l'accordo. La volontà è quella di continuare il percorso con lui, ma allo stesso tempo siamo anche consapevoli che, essendo un allenatore bravo e tra i migliori che ci siano, ci possano essere delle possibilità per lui per migliorare. L'importante è arrivare a un certo punto e programmare perché poi il tempo stringe".

Poi parla di Thorstvedt, in passato accostato anche alla Fiorentina: "A gennaio di solito acquistiamo e non vendiamo, per cui abbiamo fatto pure degli investimenti... Con lui stiamo cercando di capire con il procuratore la possibilità per poter rinnovare il contratto. La volontà da parte nostra c'è, dobbiamo trovare l'accordo con l'agente, non è mai semplice, le richieste sono sempre elevate, ma credo che da entrambe le parti... Non vorrei mai privarmene, ha qualità umane".

E su Nzola: "Si è inserito molto bene, ci ha dato una grande mano. Faremo le giuste valutazioni con l'allenatore, con la volontà di fare una squadra competitiva".