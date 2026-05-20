Emery l'ha fatto ancora: l'Europa League la vince l'Aston Villa, 3-0 al Friburgo
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L'Europa League la vince l'Aston Villa. Battuto il Friburgo 3-0 nella finale di Istanbul, dove gli inglesi indirizzano subito la sfida già nel primo tempo andando sul doppio vantaggio con Tielemans e Buendia. Di Rogers la rete che chiude definitivamente la contesa e permette così a Unai Emery, tecnico dei villans, di conquistare la quinta Europa League diventando anche il primo allenatore a conquistarla con tre club diversi. Alla sua sesta finale, Emery vince ancora e l'Aston Villa può festeggiare.
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