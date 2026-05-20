Juventus, annullata la cena di fine stagione dopo lo 0-2 con la Fiorentina

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Continuano ad emergere i dettagli sulla ferita aperta dalla Fiorentina alla Juventus dopo il 2-0 rifilato all'Allianz Stadium che ha messo a forte rischio la partecipazione alla prossima Champions League da parte dei bianconeri, passati dal terzo al sesto posto in una sola giornata. Come riporta Fanpage addirittura, la Juventus era talmente sicura di qualificarsi alla massima competizione europea che stava già organizzando la cena di fine stagione evidentemente - sottolinea la testata - con la testa non del tutto sulla partita contro i viola. Un errore definito imperdonabile, tanto più per un club come la Juventus. Fatto sta che dopo lo 0-2, la cena di squadra è stata annullata.