Juventus, annullata la cena di fine stagione dopo lo 0-2 con la Fiorentina
FirenzeViola.it
Continuano ad emergere i dettagli sulla ferita aperta dalla Fiorentina alla Juventus dopo il 2-0 rifilato all'Allianz Stadium che ha messo a forte rischio la partecipazione alla prossima Champions League da parte dei bianconeri, passati dal terzo al sesto posto in una sola giornata. Come riporta Fanpage addirittura, la Juventus era talmente sicura di qualificarsi alla massima competizione europea che stava già organizzando la cena di fine stagione evidentemente - sottolinea la testata - con la testa non del tutto sulla partita contro i viola. Un errore definito imperdonabile, tanto più per un club come la Juventus. Fatto sta che dopo lo 0-2, la cena di squadra è stata annullata.
Pubblicità
News
Simonelli: "La serie A allineata, dobbiamo farlo capire ai tifosi. Derby-tennis? Tanto rumore per nulla"
Paratici vedrà Vanoli: la partita è ancora aperta. La conferma è possibile, ma sarebbe difficile da comprendere. Dal nome del prossimo allenatore si capirà più di quanto si pensi sulle ambizioni di Commissodi Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
1 Paratici vedrà Vanoli: la partita è ancora aperta. La conferma è possibile, ma sarebbe difficile da comprendere. Dal nome del prossimo allenatore si capirà più di quanto si pensi sulle ambizioni di Commisso
Copertina
FirenzeViolaConfronto Fiorentina-Vanoli la priorità, 3-4 le alternative: il borsino per la panchina viola
Angelo GiorgettiParatici ha deciso, vuole cambiare: i nomi in lista per la panchina. I tempi dell’annuncio e la ‘cultura calcistica’ da costruire al Viola Park. I ringraziamenti a Vanoli, lo spot di orgoglio a Torino e i comunicati sospesi della Curva
Mario TeneraniServiva dignità per un bel trionfo. Non riscrive però una stagione fallimentare. Bravo Paratici a tagliare qualsiasi voce. Vanoli in rialzo ma nulla è ancora deciso
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com