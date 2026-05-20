Il Catanzaro di Aquilani sogna: eliminato il Palermo, si giocherà la A col Monza

Il Catanzaro di Aquilani sogna: eliminato il Palermo, si giocherà la A col MonzaFirenzeViola.it
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Ieri alle 22:02News
di Giacomo A. Galassi

Il Catanzaro soffre tantissimo, ma alla fine può sognare davvero la Serie A dopo aver eliminato il Palermo nella semifinale dei playoff di Serie B. La squadra allenata da Aquilani dopo il 3-0 in casa dell'andata, al Barbera subisce subito gol da Pohjanpalo ma resiste fino all'88esimo quando il 2-0 dei padroni di casa (che in caso di pareggio sarebbero passati) mette in crisi i calabresi. Che alla fine però restano con un uomo in più per l'espulsione dell'ex viola Pierozzi e soprattutto non prendono altri gol: Aquilani e il Catanzaro sono in finale playoff ed affronteranno il Monza in una doppia sfida.