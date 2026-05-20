L'agente di de Vrij: "Fiorentina a gennaio? Solo rumors. Vedremo cosa fare"

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Intervistato da TMW a margine della presentazione del Golden Boy, l'agente tra gli altri anche di Stefan de Vrij, Federico Pastorello, ha risposto a una domanda sul futuro del difensore attualmente all'Inter: "Ancora per il momento l'Inter non ha fatto passi ufficiali, vedremo. C'è tempo, il dialogo con la società è costante, ma non abbiamo ancora preso una decisione. Stefan valuterebbe un'offerta con attenzione, anche se dopo 12-13 anni d'Italia fare un'esperienza in un altro campionato può essere un'alternativa, ma tutto è possibile. Ancora è presto".

A gennaio l'ipotesi Fiorentina era un rumors? "È stato più un rumours, quest'anno ha giocato meno del normale e abbiamo avuto 4-5 club interessati dalla Spagna, dalla Germania e dall'Arabia Saudita. Abbiamo deciso di rimanere e finire l'anno all'Inter".