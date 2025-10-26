Serie A, Lazio-Juventus 1-0: altra sconfitta per i bianconeri di Tudor

La Juventus di Igor Tudor è arrivata alla terza sconfitta consecutiva tra campionato e Champions League nel giro di una settimana. I bianconeri infatti hanno perso per 1-0 contro la Lazio di Maurizio Sarri all'Olimpico di Roma. A decidere il match è stato il gol in avvio di gara di Toma Basic che con un sinistro dal limite dell'area ha battuto Di Gregorio. La Lazio con i tre punti conquistati sale a quota 11 punti in classifica, mentre la Juventus rimane ferma a quota 12.