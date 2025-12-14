Genoa-Inter, le formazioni ufficiali: c'è Pio Esposito titolare insieme a Lautaro

17:10
Di seguito le formazioni ufficiali di Genoa-Inter, gara in programma alle ore 18:00.

Le formazioni ufficiali

Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Esposito.