Il Napoli crolla anche in campionato: l'Udinese vince 1-0 grazie al gol di Ekkelenkamp

Dopo tre vittorie consecutive, il Napoli crolla anche in campionato. Era successo già in Champions League, con la brutta prova di mercoledì a Lisbona contro il Benfica. Ed è ricapitato sul campo di un'Udinese che invece di energie ne ha eccome. A decidere la partita è Ekkelenkamp, che quando vede l'azzurro si trasforma (a segno anche nel campionato scorso). Runjaic si fa preferire e porta a casa i tre punti meritatamente. Per il Napoli è il secondo k.o. consecutivo: Conte paga anche l'emergenza. E perde la vetta della classifica.

