SERIE A, Lautaro show e l'Inter torna a vincere a Udine: 2-3

L'inter ritrova Lautaro e ritrova la vittoria ad Udine per 3-2, sorpassando così i bianconeri friulani e raggiungendo in vetta a quota 11 Torino (che deve giocare) e Milan, in attesa di tutte le altre. E' Frattesi a sbloccare la gara subito al 1' minuto di gara ma l'Udinese non ci sta e al 35' raggiunge il pareggio con Kabasele. Ma sale in cattedra Lautaro che porta l'Inter di nuovo avanti nel recupero di primo tempo e firma il tris nerazzurro dopo appena due minuti della ripresa. Nel finale, all'83', Lucca riapre la gara con un gol che rende incerti gli ultimi minuti ma il risultato al Friuli non cambia: 2-3.