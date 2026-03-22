Como-Pisa apre la domenica di campionato: ecco le formazioni ufficiali

Como-Pisa apre la domenica di campionato: ecco le formazioni ufficialiFirenzeViola.it
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Oggi alle 12:00News
di Redazione FV

Si apre con Como-Pisa la domenica di Serie A, l'ultima prima della sosta. All'ora di pranzo scendono in campo lariani e toscani al Sinigaglia, con i primi che cercano di approfittare del pareggio della Juventus di ieri contro il Sassuolo, mentre i secondi inseguono una salvezza che ormai sembra più un miraggio che una speranza. Ecco le formazioni ufficiali:

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Kempf, Diego Carlos, Moreno; Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, J.Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas

PISA (3-5-2): Nicolas; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Angori, Hojholt, Akinsanmiro, Loyola, Leris; Tramoni, Moreo. Allenatore: Hiljemark