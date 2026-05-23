Serie A, la Lazio supera il Pisa 2-1: i nerazzurri chiudono all'ultimo posto

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Nella 38a e ultima giornata di Serie A la Lazio chiude con una vittoria casalinga all’Olimpico, 2-1 in rimonta contro il Pisa. I biancocelesti sfiorano il vantaggio in avvio, ma al 23’ sono gli ospiti a stappare la partita: cross dalla destra di Aebischer e incornata vincente di Moreo. Dopo una bella parata di Furlanetto su Angori i padroni di casa si scuotono, completando la rimonta in meno di due minuti: prima (al 33’) Dele-Bashiru fa 1-1 con un colpo da biliardo dopo una bella giocata di Belahyane, poi al 35’ Pedro trova il sinistro a giro vincente e segna il 2-1 alla sua ultima partita in biancoceleste.

Sarri, con ogni probabilità all’ultima sulla panchina della Lazio, saluta con il nono posto finale (14 vittorie, 12 pareggi e 12 sconfitte, 41 gol fatti e 40 subiti): il Pisa ritorna in Serie B chiudendo la stagione in ultima posizione, con 2 vittorie, 12 pareggi e 24 sconfitte.