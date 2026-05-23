Serie A, Bologna-Inter finisce 3-3: Diouf salva i campioni d'Italia nel finale

Serie A, Bologna-Inter finisce 3-3: Diouf salva i campioni d'Italia nel finaleFirenzeViola.it
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Oggi alle 20:00News
di Redazione FV

Nell'ultima giornata di Serie A, Bologna e Inter pareggiano 3-3 al Dall'Ara. L'Mvp del campionato Dimarco la sblocca al 22' su calcio di punizione, ma Bernardeschi (25'), Pobega (42') e un autogol di Zielinski (48') gelano ChivuEsposito accorcia le distanze al 64' dopo un'azione di uno scatenato Diouf, che all'86' segna in contropiede la rete che evita il ko nel finale ai campioni d'Italia.

I nerazzurri chiudono con 87 punti, i rossoblù a quota 56.