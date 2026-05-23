Lazio-Pisa chiude l'ultimo sabato di campionato: ecco le formazioni ufficiali
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Tutto pronto allo Stadio Olimpico di Roma per la sfida tra Lazio e Pisa, match che chiuderà ufficialmente la stagione di entrambe le squadre. Le due formazioni, arrivate all’ultima giornata di Serie A senza particolari obiettivi di classifica, cercheranno comunque di salutare il campionato con una vittoria. Ecco le formazioni ufficiali del match:
LAZIO (4-3-3): Furlanetto, Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini, Belahyane, Patric, Dele-Bashiru, Cancellieri, Noslin, Pedro. Allenatore: Maurizio Sarri
PISA (3-5-2): Semper, Calabresi, Canestrelli, Bozhinov, Léris, Akinsanmiro, Aebischer, Vural, Angori, Moreo, Stojilkovic. Allenatore: Oscar Hiljemark
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