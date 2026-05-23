Serie A, l'ultima giornata prosegue con Bologna-Inter: le formazioni ufficiali

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Dopo l'anticipo di ieri tra Fiorentina e Atalanta, l'ultima giornata di campionato prosegue con la sfida tra Bologna e Inter delle ore 18. Una gara che sostanzialmente non conta nulla da ambo le parti, da capire invece se Vincenzo Italiano rilascerà qualche dichiarazione sul suo futuro tra pre e post partita. Mentre Cristian Chivu è stato premiato ieri come miglior tecnico della Serie A e si prepara a un'altra stagione in sella alla panchina nerazzurra. Ecco le formazioni ufficiali:

BOLOGNA (4-3-3): 1 Skorupski; 29 De Silvestri, 5 Helland, 26 Lucumì, 33 Miranda; 19 Ferguson, 8 Freuler, 4 Pobega; 10 Bernardeschi, 9 Castro, 11 Rowe. A disposizione: 13 Ravaglia, 25 Pessina, 6 Moro, 14 Heggem, 17 Joao Mario, 20 Zortea, 21 Odgaard, 22 Lykogiannīs, 23 Sohm, 24 Dallinga, 30 Dominguez. Allenatore: Vincenzo Italiano.

INTER (3-5-2): 13 J. Martinez; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 17 Diouf, 23 Barella, 7 Zielinski, 8 Sucic, 32 Dimarco; 94 Esposito, 10 Lautaro. A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 15 Acerbi, 22 Mkhitaryan, 36 Darmian, 43 Cocchi, 48 Mosconi, 57 Kaczmarski, 58 Topalovic, 95 Bastoni. Allenatore: Cristian Chivu.