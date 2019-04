Il Genoa rompe il tabù e dopo 20 anni batte la Lazio al Ferraris: è 3-2. Al 10' i rossoblu passano con una magia di Palacio; al 25' il raddoppio di Jankovic dopo un'uscita sbagliata di Marchetti. Via alla ripresa e tris Genoa ancora con Jankovic. I biancocelesti accorciano con Ledesma su rigore poi spingono in avanti. Espulso Diakitè al 37' ma al 45' c'è il gol di Gonzalez che mette paura al Genoa. Non c'è più tempo e finisce così.