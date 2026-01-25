Buona la prima per l'ormai ex viola Dzeko: subito in gol con lo Schalke

Buona la prima per l'ormai ex viola Dzeko: subito in gol con lo SchalkeFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 16:40News
di Redazione FV

Buona la prima per Edin Dzeko con la casacca dello Schalke04. L'attaccante bosniaco trasferitosi in settimana dalla Fiorentina in Germania, appunto allo Schalke04, è stato subito decisivo nei 25 minuti giocati. Entrato al 67', ha trovato la rete con un preciso tiro che ha avviato la rimonta dei padroni di casa, sotto 2-0 a tre minuti dalla fine della gara poi pareggiata 2-2 nel recupero contro il Kaiserslautern. Grazie al punto lo Schalke04, che tenta di tornare in Bundesliga, si è riportato a +2 sull'inseguitrice Darmstadt che ha vinto la sua gara.