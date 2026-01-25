Sampdoria, buona la prima per Martinelli. Problema fisico per Viti
Buona la prima per Tommaso Martinelli alla Sampdoria. Il portiere di proprietà della Fiorentina (in prestito ai blucerchiati fino a giugno) è stato protagonista dello 0-0 contro il Catanzaro, realizzando subito una doppia parata decisiva sull’ex viola Petriccione al terzo minuto del secondo tempo . Al ventisettesimo l’estremo difensore ha messo un’altra pezza parando un insidioso tiro diagonale da destra di Liberali, con la difesa doriana spiazzata. Quanto a Mattia Viti, tornato a gennaio al Nizza per essere girato alla Samp, piccolo problema fisico: a inizio ripresa il classe 2002 è stato sostituito per precauzione.
