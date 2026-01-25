De Rossi: "Tre punti importantissimi con la classifica corta, l'umore cambia"

L'allenatore del Genoa Daniele De Rossi commenta in conferenza stampa la vittoria in rimonta nel recupero sul Bologna che regala uno step importante nella corsa salvezza: "Ci dà intanto tre punti importantissimi. La classifica è corta. Siamo vicini a tutti e non dobbiamo dimenticare che sono vicini anche gli altri sotto. L'umore cambia. Queste partite sono un po' epiche e viverle nel tuo stadio. E' un discorso di avere grandissimo entusiasmo dopo una partita così senza dimenticare il calcio. Perché qualcosa che non è andato".