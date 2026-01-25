Serie A, harakiri Bologna al "Ferraris", poker Dea: Genoa e Parma a +6 dai viola

L'Atalanta vince agilmente sul Parma (4-0) mentre il Bologna fa harakiri e, sul doppio vantaggio, resta in dieci e si fa raggiungere e sorpassare dal Genoa (3-2 il finale). L'Atalanta con i 3 punti si porta a 35 a -4 dalla Juventus che deve giocare e -5 dal Como quinto a 40. Resta indietro il Bologna che resta a 30, dunque un po' staccata dal gruppo Europa. In fondo alla classifica balzo in avanti per il Genoa che sale a quota 23 (+6 sulla Fiorentina terzultima) agganciando proprio il Parma sconfitto.

L'Atalanta va in doppio vantaggio nei primi 25 minuti: al 15' Scamacca sblocca dal dischetto, al 24' raddoppia De Roon. Nella ripresa, al 73' il tris porta la firma di Raspadori mentre nei minuti di recupero Krstovic fissa il poker nerazzurro.

Il Bologna è andato in vantaggio al 35' con Ferguson. In avvio di ripresa Otoa fa autogol e sembra spianare la strada ai rossoblù ma al 57' Skorupski, rientrato dopo l'infortunio, esce alla disperata dall'area, colpisce Vitinha e viene espulso con l'ausilio e la conferma del Var; la partita cambia nettamente lo spartito, con il Bologna in 10 Malinovskyi al 61' trafigge il povero Ravaglia entrato a freddo tra i pali. Al 78' Ekuban completa la rimonta del Genoa. ;Ma la gara non è finita e il Genoa compie il sorpasso nei minuti di recupero con Junior Messias.