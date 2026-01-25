La Fiorentina annuncia: "La famiglia Commisso è arrivata a Firenze"

La Fiorentina ha comunicato attraverso una nota ufficiale l'arrivo a Firenze della famiglia Commisso, che domani parteciperà alla Messa in suffragio del presidente viola organizzata al Duomo di Firenze per le ore 18:00. Questo l'annuncio del club: "ACF Fiorentina comunica che la moglie del Presidente Commisso, la Signora Catherine, il figlio Giuseppe e altri componenti della famiglia Commisso sono arrivati a Firenze e saranno presenti alla Santa Messa in suffragio del Presidente domani alle 18.00 nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore".