La Fiorentina annuncia: "La famiglia Commisso è arrivata a Firenze"
La Fiorentina ha comunicato attraverso una nota ufficiale l'arrivo a Firenze della famiglia Commisso, che domani parteciperà alla Messa in suffragio del presidente viola organizzata al Duomo di Firenze per le ore 18:00. Questo l'annuncio del club: "ACF Fiorentina comunica che la moglie del Presidente Commisso, la Signora Catherine, il figlio Giuseppe e altri componenti della famiglia Commisso sono arrivati a Firenze e saranno presenti alla Santa Messa in suffragio del Presidente domani alle 18.00 nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore".
Una batosta che certifica il bisogno di accelerare per un forte difensore (e il peso dell'assenza di Kean) ma è un k.o. diverso dagli altridi Tommaso Loreto
