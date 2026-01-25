Aquilani: "Se penso di aver perso Commisso e Barone sto male"
L’ex allenatore della Fiorentina Primavera Alberto Aquilani, oggi tecnico del Catanzaro, ha parlato ieri del suo passato a Firenze, soffermandosi sul presidente Rocco Commisso: “È stato un punto di riferimento della mia vita calcistica, ho avuto un gran rapporto con lui. Se penso che nel giro di due anni ho perso sia Joe Barone che lui sto davvero molto male. Ci tenevo pubblicamente a salutare i suoi cari e i fiorentini”.
Ricordiamo che il tecnico romano è approdato in viola come allenatore nel luglio 2019, nell'Under-18, ed è stato poi, a dicembre dello stesso anno, collaboratore tecnico di mister Giuseppe Iachini in prima squadra. Dal luglio del 2020, invece, ha guidato la Primavera, sino al 2023.
