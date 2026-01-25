Alle 18 il big match Juventus-Napoli: le formazioni scelte da Spalletti e Conte

vedi letture

Alle 18 fischio d'inizio per il big match Juventus-Napoli con Spalletti che affronta il proprio passato per cercare di riportarsi in zona Champions andando a -1 proprio dai partenopei con la Roma terza incomoda a 42 (che deve ancora giocare). Gara dell'ex anche per Conte che a 43 punti cerca la vittoria per ridurre il gap dall'Inter in fuga e già a 52 punti e blindare almeno la Champions. Proprio il Napoli sarà poi il prossimo avversario della Fiorentina al Maradona sabato prossimo.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. A disposizione: Perin, Huli, Gatti, Koopmeiners, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, Neto, Cabal. Allenatore: Luciano Spalletti

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Højlund. A disposizione: Contini, Ferrante, Lukaku, Olivera, Giovane, Beukema, Prisco, De Chiara. Allenatore: Antonio Conte