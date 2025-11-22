Mandragora commenta il gol: "Sono più contento della prestazione e della reazione"

vedi letture

A siglare il pareggio della Fiorentina, contro la Juventus, è stato Rolando Mandragora, con un bolide di mancino che ha lasciato impietrito Di Gregorio. Proprio il centrocampista ha commentato il gol nel post gara, in diretta su Dazn: "Sono più contento per la prestazione e per la reazione. Siamo rammaricati per aver portato a casa solo 1 punto: se l'atteggiamento sarà questo, la vittoria la troveremo presto".

Che cos'era l'abbraccio dopo il gol?

"C'era la voglia di uscire da questo momento, siamo i primi a non essere contenti. Sono convinto che ci riusciremo da squadra".