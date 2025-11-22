Mandragora commenta il gol: "Sono più contento della prestazione e della reazione"
FirenzeViola.it
A siglare il pareggio della Fiorentina, contro la Juventus, è stato Rolando Mandragora, con un bolide di mancino che ha lasciato impietrito Di Gregorio. Proprio il centrocampista ha commentato il gol nel post gara, in diretta su Dazn: "Sono più contento per la prestazione e per la reazione. Siamo rammaricati per aver portato a casa solo 1 punto: se l'atteggiamento sarà questo, la vittoria la troveremo presto".
Che cos'era l'abbraccio dopo il gol?
"C'era la voglia di uscire da questo momento, siamo i primi a non essere contenti. Sono convinto che ci riusciremo da squadra".
Pubblicità
News
LiveFiorentina-Juventus 1-1, triplice fischio al Franchi: pareggio tra viola e bianconeridi Ludovico Mauro
Le più lette
3 Fiorentina-Juventus 1-1, le pagelle: provvidenza Mandragora, ok De Gea e Kean, male Sohm e Pablo Marì
Copertina
FirenzeViolaFiorentina-Juventus 1-1, le pagelle: provvidenza Mandragora, ok De Gea e Kean, male Sohm e Pablo Marì
Alberto PolverosiFiorentina, oggi occorrono segnali di ripresa. Si aspettano i primi effetti della cura Vanoli e poi fino a fine anno la volata degli scontri diretti
Luca CalamaiVanoli alla Simeone mi piace. Chissà se Ranieri ha pensato a fare un passo indietro sulla fascia di capitano. E' l'ora dei gol di Kean. Restituite le coreografie alla curva
Stefano PrizioChissà perché capitano tutti a me? Perché a Firenze arrivano solo imprenditori poco interessati a far calcio?
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com