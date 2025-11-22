Palladino riparte con una sconfitta: Atalanta battuta 3-1 in casa del Napoli

Parte con una sconfitta il cammino di Raffaele Palladino sulla panchina dell'Atalanta. L'ex allenatore viola esce battuto per 3-1 dal Maradona, col Napoli che si impone grazie a un primo tempo sontuoso in cui è andato a segno per tre volte (doppietta di Neres e rete di Lang). Nella ripresa viene fuori qualche segnale della Dea, che va a referto con Scamacca, ma non è sufficiente a sovvertire le sorti dell'incontro. I tre punti vanno ai campioni d'Italia.