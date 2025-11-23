Sprazzi di luce nel grande buio. CorFio: "Viola battagliera. Ma non c'è qualità"

vedi letture

"Sprazzi di luce nel grande buio", titola il Corriere Fiorentino, nel suo pezzo di analisi sulla Fiorentina che ha pareggiato per 1-1 contro la Juventus. Un punto importante non tanto per la classifica, quanto per aver evitato una sconfitta contro i rivali di sempre che avrebbe aumentato il livello di depressione: così lo definisce il quotidiano locale, tramite la penna di Ernesto Poesio. Che poi scrive: "Di questi tempi, insomma, meglio guardare il bicchiere mezzo pieno e sperare che il pareggio contro la Juventus possa servire soprattutto per il futuro, per iniziare a costruire quello spirito di squadra che, nelle prime undici partite di campionato, è sembrato latitare dalle parti del Viola Park. [...] Eppure, almeno il secondo tempo, ha mostrato una Fiorentina quantomeno battagliera, più compatta rispetto al passato sulle palle inattive e vogliosa di riprendere per i capelli una partita che dopo la rete allo scadere del primo tempo della Juventus sembrava essere sfuggita di mano.

[...] Certo non può bastare un po’ di grinta in più per uscire dalle sabbie mobili della bassa classifica. Serve anche iniziare a mettere in campo un po’ di qualità, e in questo senso la gara di ieri non ha fornito risposte particolarmente convincenti. Né Fagioli, riportato in posizione di regia, né Dodò sulla fascia, né Gudmundsson una volta entrato hanno saputo far cambiare ritmo, regalare imprevedibilità e, quindi, costruire le promesse per poter portare a casa i tre punti. Un pari giusto, dunque, che forse alla fine non accontenta nessuno. Ma che almeno consente di pensare al futuro con un po’ di ottimismo in più", il commento del Corriere.