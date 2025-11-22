Debutta Palladino sulla panchina della Dea: le formazioni di Napoli-Atalanta

Sono note le formazioni ufficiali della partita tra Napoli e Atalanta che chiude il sabato di campionato. Ecco i due schieramenti.

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Lang, Højlund, Neres. Allenatore: Antonio Conte.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta; Pasalic, Lookman; De Ketelaere. Allenatore: Raffaele Palladino.