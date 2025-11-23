Moviola, pareri discordanti sul contatto Vlahovic-Marì: per Tuttosport era rigore

vedi letture

Non è sufficiente l'arbitraggio di Daniele Doveri in Fiorentina-Juventus, per la moviola che leggiamo oggi sui quotidiani in edicola. A pesare sul giudizio nei confronti del fischietto del Franchi è il rigore inizialmente concesso ai bianconeri, poi tolto dopo la revisione al Var. "Le immagini in effetti mostrano una trattenuta reciproca: è vero che quella di Marì è più vistosa, ma è Vlahovic a iniziarla per prendere la posizione di vantaggio. Sarebbe stato meglio non fischiare nulla", scrive La Gazzetta dello Sport, assegnando un 5 alla prestazione di Doveri. Stesso voto per il Corriere dello Sport e per Tuttosport, che a differenza dei primi due quotidiani, però, considerava giusto assegnare il rigore ai bianconeri: "Fatica a mantenere l’ordine. Giusta la lettura sull’intervento falloso di Marì su Vlahovic. Inspiegabile il perché sia stato richiamato al Var", si legge sul giornale torinese.

La Nazione, invece, ci va meno pesante: "Una partita complicata gestita non sempre nella maniera giusta, sotto il profilo delle valutazioni, non della sicurezza. Già, perché si fa sempre rispettare e cerca di riportare la calma quando gli animi si accendono e tutto resta nel lecito. Ma sono le valutazioni che non convincono. Sul contatto tra Vlahovic e Mari si fa correggere da Var", il pensiero del quotidiano fiorentino che premia con un 6 l'operato di Doveri.