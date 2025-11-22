Parisi guarda al futuro: "Non giocavo da molto, ho finito coi crampi ma felice"

Ai canali ufficiali della Fiorentina, dopo il pareggio con la Juventus, ha parlato così l'esterno sinistro Fabiano Parisi: "A fine partita eravamo tutti esasuti, questo è lo spirito giusto. Sappiamo quanto è importante questa partita per i tifosi, credo sia la strada giusta. La parola più corretta è energia, quella non deve mai mancare. La posizione in classifica non è delle migliori e siamo certi che col lavoro settimanale possiamo tirarci su".

Oggi spesso protagonista.

"Ho cercato di fare il massimo. Non giocavo da molto, ho finito con le gambe pesanti e coi crampi, ma felice perché ho dato tutto per la squadra. Tutti i miei compagni erano esausti ma contenti, la strada è lunga. Ora pensiamo all'Atalanta e poi alla coppa".