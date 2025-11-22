Goretti elogia Vanoli: "Bravo a entrare subito dentro certe situazioni"

Roberto Goretti, direttore sportivo della Fiorentina, ai canali ufficiali del club ha analizzato così il pareggio per 1-1 tra i viola e la Juventus: "In quella che per Firenze è "la partita", abbiamo finalmente dimostrato di essere squadra. È stato molto bravo il mister a entrare subito dentro a certe situazioni, adesso però sta a tutti dimostrare nelle prossime 26 di campionato. Essere squadra, aiutarsi, essere compatti e avere fiducia nel compagno: sono tutte cose che non devono mai mancare".