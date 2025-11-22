Marelli sul rigore tolto alla Juve: "Sbagliato andare al Var. Era una decisione di campo"

Negli studi di Dazn, l'ex arbitro Luca Marelli ha analizzato il rigore inizialmente dato e poi tolto alla Juventus, per il contatto tra Vlahovic e Pablo Mari nel corso del primo tempo contro la Fiorentina: "L'episodio avviene nei primi minuti del primo tempo: sul campo viene assegnato il rigore e poi revocato tramite on field review. A mio parere, questi sono episodi sui quali non bisognerebbe intervenire dato che c'è una trattenuta da parte di entrambi.

La prima è di Marì ed è fuori area, ma deve essere considerato il momento in cui si conclude. Poi dopo Vlahovic trattiene a sua volta Marì. Il problema della decisione finale è legata all'on field review: è stata una decisione di campo, i due giocatori si trattengono vicendevolmente e, una volta fischiato, perché è intervenuto il Var? L'intensità della trattenuta va valutata sul campo, una volta fischiato dovrebbe rimanere quella decisione. Scelta andata ben oltre il protocollo".