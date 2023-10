SERIE A, La classifica: Juve in testa, Verona resta giù

FirenzeViola.it

La Juventus con i tre punti guadagnati questa sera con il gol di Cambiaso in pieno recupero guadagna la vetta, in attesa delle partite di domani, non semplici per Inter e Milan (Roma a San Siro e rossoneri a Napoli) che ora la seguono rispettivamente a 1 e 2 punti. Più staccate Fiorentina e Napoli in zona Champions. Il Torino con la vittoria del pomeriggio a Lecce esce dalla zona calda dove rimane ancora il Verona. Ecco di seguito la classifica (le squadre con l'asterico hanno una partita in più).

Juventus 23*

Inter 22

Milan 21

Fiorentina 17

Napoli 17

Atalanta 16

Bologna 15*

Roma 14

Lazio 13

Lecce 13*

Monza 12

Frosinone 12

Torino 12*

Genoa 11*

Sassuolo 11*

Verona 8*

Empoli 7

Udinese 6

Salernitana 4*

Cagliari 3