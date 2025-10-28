Serie A, la classifica degli allenatori di TMW: ultimo posto per Pioli

vedi letture

Nonostante la reazione e il conseguente pareggio agguantato in rimonta contro il Bologna per 2-2, la Fiorentina non ha ancora centranto la prima vittoria in campionato, continuando ad occupare una posizione che potrebbe diventare molto scomoda per il proseguo del campionato. Una situazione tutt'altro che facile quindi per il mister gigliato Stefano Pioli che, visti i recenti risultati, è stato posto all'ultimo posto della speciale classifica riguardante le medie voto degli allenatori di Serie A, a cura della redazione di TMW. Per quanto riguarda la vetta della classifica, primo posto per l'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, forte della sua 3° posizione nella classifica di Serie A a -1 dalla vetta, seguito da Ivan Juric, allenatore dell'Atalanta e da Cesc Fabregas, allenatore del Como, ad oggi sorprendentemente in zona Europa dopo il campionato da neopromossa dello scorso anno. Tra le sorprese, in negativo, 13° posto per l'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, e addirittura 16° posto per l'oramai ex allenatore della Juventus, Igor Tudor.

Di seguito la classifica completa degli allenatori a cura di TMW:

1. Massimiliano Allegri (Milan) 6.56 (8)

2. Ivan Juric (Atalanta) 6.44 (8)

3. Cesc Fàbregas (Como) 6.44 (8)

4. Davide Nicola (Cremonese) 6.38 (8)

5. Cristian Chivu (Inter) 6.38 (8)

6. Antonio Conte (Napoli) 6.31 (8)

7. Gian Piero Gasperini (Roma) 6.31 (8)

8. Vincenzo Italiano (Bologna) 6.19 (8)

9. Fabio Pisacane (Cagliari) 6.19 (8)

10. Fabio Grosso (Sassuolo) 6.13 (8)

11. Carlos Cuesta (Parma) 6.13 (8)

12. Paolo Zanetti (Hellas Verona) 6.06 (8)

13. Maurizio Sarri (Lazio) 6.00 (8)

14. Eusebio Di Francesco (Lecce) 6.00 (8)

15. Kosta Runjaić (Udinese) 6.00 (8)

16. Igor Tudor (Juventus) 5.94 (8)

17. Alberto Gilardino (Pisa) 5.88 (8)

18. Marco Baroni (Torino) 5.88 (8)

19. Patrick Vieira (Genoa) 5.63 (8)

20. Stefano Pioli (Fiorentina) 5.31 (8)