Serie A, l'Udinese batte il Lecce, pari tra Parma e Como

vedi letture

L'Udinese vince sul Lecce anche se i salentini nella ripresa hanno avuto l'opportunità della rimonta prima del 3-2 finale. L'Udinese è infatti andato in doppio vantaggio nel primo tempo, grazie ai gol di Karlstrom al 16' e di Davis al 37'. In avvio di ripresa, al 59', Berisha su punizione riapre la gara ma proprio dopo un salvataggio per evitare il 2-2 salentino all'89' la chiude definitivamente Buksa. A nulla serve il gol di Ndri al 94'.

Il Parma in casa fa invece 0-0 con il Como. I ducali hanno avuto alcune opportunità nel primo tempo con l'ex Cutrone motivato e instancabile ma anche sfortunato: al 13' il suo colpo di testa colpisce la traversa poi la palla esce mentre al 43' gli viene annullato un gol per fuorigioco. Nella ripresa occasioni da una parte e dall'altra ma solo nel finale Baturina ha avuto la palla più ghiotta per il vantaggio finita oltre la traversa.