SERIE A, Il Lecce la riacciuffa nel recupero: 1-1 con la Juve

Termina 1-1 al Via del Mare il posticipo tra Lecce e Juventus. Entrambe le reti arrivate nella seconda frazione, con la squadra di Thiago Motta che sblocca l'equilibrio grazie al tiro di Cambiaso deviato in modo decisivo da Gaspar. Il Lecce però non si è scomposto ed ha iniziato un assalto alla porta di un Perin che ha provato in tutti i modi ad evitare il pareggio, ma che alla fine è arrivato in pieno recupero grazie al gol di Rebic, che regala il terzo risultato utile consecutivo ai salentini.