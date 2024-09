SERIE A, Il Bologna vince per la prima volta: 2-1 sul Monza

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Così come avvenuto per la sua ex squadra, Vincenzo Italiano trova oggi la prima vittoria in campionato con il suo Bologna, che grazie alle reti di Urbanski e Castro espugna 2-1 l'U-Power Stadium di Monza. La squadra di Nesta concede il pallino del gioco agli emiliani, andando sotto nel punteggio. Svantaggio che però, allo scadere del primo tempo, viene annullato da Djuric, che approfitta di un errore di Ravaglia per pareggiare i conti. A salvare la situazione per la squadra, che poco fa ha fatto il suo debutto in Champions League, è ancora una volta Castro nella ripresa. I rossoblù agganciano così la Fiorentina a quota sei punti.