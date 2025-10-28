Serie A, TMW stila la Flop 11 generale: c'è anche un giocatore viola

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 18:52News
di Redazione FV

Dopo aver composto la flop 11 dell'8° giornata di Serie A, la redazione di TMW ha realizzato anche la flop 11 generale dopo le prime 8 giornate di Serie A. In questa speciale classifica figura un solo giocatore viola: si tratta di Marin Pongracic, difensore serbo presente nella formazione a causa del suo 5,5 di voto. La squadra più rappresentata è il Pisa con cinque giocatori, nonostante l'ottima prova dei nerazzurri contro il Milan a San Siro, sfida terminata col punteggio di 2-2.

Di seguito la formazione completa della redazione di TMW:
Razvan Sava - (Udinese) 5.67

Mergim Vojvoda - (Como) 5.57
Marin Pongracic - (Fiorentina) 5.50
Giovanni Bonfanti - (Pisa) 5.58
Cristiano Biraghi - (Torino) 5.50

Marius Marin - (Pisa) 5.33

Mehdi Léris - (Pisa) 5.50
Matteo Tramoni - (Pisa) 5.43
Teun Koopmeiners - (Juventus) 5.57
Tete Morente - (Lecce) 5.50

Lorenzo Colombo - (Genoa) 5.08