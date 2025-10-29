Serie A, i finali delle 18:30: Roma ok col Parma, vincono anche Juve e Como

Arrivano i fischi finali sulle gare delle 18:30. Vince ancora la Roma di Gasperini, che tra le mura amiche dell'Olimpico sconfigge il Parma 2-1 grazie alle reti di Hermoso e Dovbyk (per i ducali aveva segnato Circati). Mentre a Torino è la Juventus a fare festa, traghettata da Brambilla nel 3-1 sull'Udinese con i gol di Vlahovic, Gatti e Yildiz, rispetto all'ex viola Zaniolo che aveva siglato per i friulani. Infine vince il Como in casa propria contro il Verona: 3-1 con le firme di Douvikas, Posch e Vojvoda che sovrastano quella di Akpa Akpro.