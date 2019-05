SERIE A, Frosinone-Udinese 1-3, Sampdoria-Empoli 1-2

Sono terminate anche le gare pomeridiane di Serie A. Frosinone-Udinese ha visto la vittoria per 3-1 dei bianconeri, grazie alle reti di Stefano Okaka (11' e 45') e Samir (41'), mentre per i padroni di casa ha segnato Federico Dionisi (85').

Per quanto riguarda Sampdoria-Empoli, invece, il risultato è di 2-1 per i toscani: in gol Diego Farias (56') e Giovanni Di Lorenzo (75'); non basta ai blucerchiati il sigillo in extremis di Fabio Quagliarella (92').