SERIE A, Ecco il nuovo calendario della 28° giornata

La Lega Serie A, nell’ufficializzare orari e date per quanto riguarda le due semifinali di Coppa Italia, ha modificato leggermente il calendario della 28° giornata di Serie A. Solo uno spostamento per Cremonese-Atalanta, ma non cambia niente per la Fiorentina che giocherà, come già in programma, sabato 1 aprile alle ore 18 contro l'Inter a San Siro. Qui sotto il calendario della giornata rimodulato.

28^ GIORNATA*

01/04/2023 Sabato 15.00 Cremonese-Atalanta DAZN

01/04/2023 Sabato 18.00 Inter-Fiorentina DAZN

01/04/2023 Sabato 20.45 Juventus-Hellas Verona DAZN/Sky

02/04/2023 Domenica 12.30 Bologna-Udinese DAZN/Sky

02/04/2023 Domenica 15.00 Spezia-Salernitana DAZN

02/04/2023 Domenica 15.00 Monza-Lazio DAZN

02/04/2023 Domenica 18.00 Roma-Sampdoria DAZN

02/04/2023 Domenica 20.45 Napoli-Milan DAZN

03/04/2023 Lunedì 18.30 Empoli-Lecce DAZN

03/04/2023 Lunedì 20.45 Sassuolo-Torino DAZN/Sky