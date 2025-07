Rios, offerta della Roma ma resta la distanza con la richiesta del Palmeiras

La Roma ha presentato un’offerta per Richard Rios del Palmeiras, centrocampista che ha giocato il Mondiale per club e che ha messo nell'elenco anche la Fiorentina nonostante la concorrenza e il costo troppo elevato. I giallorossi, secondo SkySport, hanno presentato un’offerta per il centrocampista del Palmeiras, protagonista anche al Mondiale per Club. Distanza di circa 5 milioni di euro tra la domanda del club brasiliano e l’offerta.

Parallelamente, la Roma tratta per El Aynaoui del Lens con i giallorossi che stanno spingendo per il centrocampista classe 2000. L'allenatore del Lens, Pierre Sage, dopo un'amichevole con lo Standard Liegi alla domanda se il giocatore è in partenza ha però risposto (secondo Footmercato): "Non avrebbe giocato neanche un minuto oggi se fosse stato in procinto di partire"