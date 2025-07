Pavoletti, nona stagione al Cagliari con un futuro manageriale nel club

L'attaccante toscano Leonardo Pavoletti, in passato accostato più volte anche alla Fiorentina, ieri ha iniziato la sua nona stagione al Cagliari. Ottavo attaccante dei rossoblù per gol segnati (52, a -3 da Oliveira tra l'altro), Pavoletti è alla soglia dei 37 anni ma non ha intenzione per quest'anno di lasciare il calcio giocato. Pronto per una nuova stagione da attaccante, il futuro però potrebbe vederlo in un ruolo manageriale proprio nella società rossoblù: con la moglie Elisa e i figli Giorgino e Brando, nati a Cagliari, ha messo radici nel capoluogo sardo.

La sua presenza sarà fondamentale per la squadra nella lotta per la salvezza, poi per l'avvenire si vedrà. A scriverlo è il Corriere dello Sport.