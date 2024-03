SERIE A, È 0-0 tra Juve e Genoa: Vlahovic espulso

FirenzeViola.it

Esce tra i fischi dello Stadium la Juventus, che in casa non va oltre lo 0-0 contro il Genoa, dando la possibilità al Milan di scappare e al Bologna di avvicinarsi a -5. In casa dei bianconeri a regnare è soprattutto il nervosismo, in particolar modo di Dusan Vlahovic, che nel primo tempo ha preso a male parole Federico Chiesa per un passaggio in cui i due non si erano capiti e sul finale di gara è stato espulso dall'arbitro Guia per proteste, che lo costringerà a saltare la trasferta all'Olimpico contro la Lazio dopo la sosta delle Nazionali.

Dopo un primo tempo di grande intensità, ma povero di occasione, nella ripresa i bianconeri alzano il baricentro e la pressione, andando un paio diverse volte vicina al vantaggio con Vlahovic e, soprattutto, con Iling-Junior e Kean, entrambi ribattuti dal palo, senza però trovare la rete che li condanna a restare ad una sola vittoria nelle ultime sette partite.