SERIE A, Classifica aggiornata e programma completo

Dopo le tre partite di oggi valide per l'undicesima giornata di serie A, torna terza la Juve, in attesa delle gare di Atalanta, in casa del Napoli, e di Fiorentina, a Torino, domani e del posticipo della Lazio lunedì. Risale anche il Milan grazie ai tre punti a Monza e sorride in casa il Bologna di Italiano. Lecce e Monza perdono e sono sempre più invischiate nella lotta per non retrocedere.

Ecco la classifica aggiornata della Serie A:

1. Napoli 25

2. Inter 21

3. Juventus 21*

4. Atalanta 19

5. Fiorentina 19

6. Lazio 19

7. Milan 14

8. Udinese 16*

9. Bologna 15

10. Torino 14

11. Roma 13

12. Empoli 11

13. Parma 9

14. Como 9

15. Verona 9

16. Cagliari 9

17. Venezia

18. Lecce 8*

19. Monza 8*

20. Genoa 6

* una partita in più (Bologna e Milan, pur avendo giocato, devono recuperarne una)

Il programma dell'11ª GIORNATA

02/11/2024 Sabato 15.00 BOLOGNA - LECCE 1-0

02/11/2024 Sabato 18.00 UDINESE - JUVENTUS 0-2

02/11/2024 Sabato 20.45 MONZA - MILAN DAZN/SKY

03/11/2024 Domenica 12.30 NAPOLI - ATALANTA DAZN

03/11/2024 Domenica 15.00 TORINO - FIORENTINA DAZN

03/11/2024 Domenica 18.00 HELLAS VERONA - ROMA DAZN/SKY

03/11/2024 Domenica 20.45 INTER - VENEZIA DAZN

04/11/2024 Lunedì 18.30 EMPOLI - COMO DAZN

04/11/2024 Lunedì 18.30 PARMA - GENOA DAZN

04/11/2024 Lunedì 20.45 LAZIO - CAGLIARI DAZN/SKY