La Fiorentina U17 fa visita a Papa Leone XIV: al Pontefice è stata donata una maglia viola

La Fiorentina U17 fa visita a Papa Leone XIV: al Pontefice è stata donata una maglia violaFirenzeViola.it
Papa Leone XIV ha ricevuto una maglia della Fiorentina in dono quest'oggi a margine della visita effettuata dalla formazione U17 viola, guidata dal tecnico Guberti, che in questi giorni è impegnata nella 33esima edizione della Scopigno Cup

Tutte le squadre partecipanti hanno incontrato il Santo Padre nella sala Paolo VI e il club viola ha diffuso le immagini del momento in cui i ragazzi hanno consegnato la maglia al Pontefice. Ecco le foto: 



 