La Fiorentina U17 fa visita a Papa Leone XIV: al Pontefice è stata donata una maglia viola
Papa Leone XIV ha ricevuto una maglia della Fiorentina in dono quest'oggi a margine della visita effettuata dalla formazione U17 viola, guidata dal tecnico Guberti, che in questi giorni è impegnata nella 33esima edizione della Scopigno Cup.
Tutte le squadre partecipanti hanno incontrato il Santo Padre nella sala Paolo VI e il club viola ha diffuso le immagini del momento in cui i ragazzi hanno consegnato la maglia al Pontefice. Ecco le foto:
La Fiorentina Under 17 guidata da Mister Guberti è a Rieti per la 33esima edizione della Scopigno Cup 🏆— ACF Fiorentina (@acffiorentina) August 20, 2025
Tutte le squadre partecipanti al torneo, nella giornata di oggi hanno fatto visita a Papa Leone XIV nella sala Paolo VI💜#forzaviola #fiorentina pic.twitter.com/muE4BNI36X
