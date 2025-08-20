Carnevali ammette: "Parliamo con Vranckx. Pinamonti? Nessuna offerta"

vedi letture

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, è stato intervistato da Sky Sport parlando anche delle voci : "Non è ancora fatto nulla, stiamo parlando con Vranckx e la sua società (il Wolfsburg, ndr). Il giocatore ci interessa, così come altri nel ruolo. Per il momento però, mi dispiace dirvelo, non abbiamo ancora concluso niente".

Cosa vi serve per questo ritorno in Serie A?

"A centrocampo stiamo facendo valutazioni, non nascondo che Vranckx ci interessi, così come Matic. In un mercato come questo di adesso, finché non hai firmato tutti i documenti non c'è niente di certo. E io ad oggi non ho firmato niente. Abbiamo anche altre opportunità, è tutto da vedere. E poi ci serve un terzino destro, come anche altri giocatori. Stiamo lavorando".

Poi ha parlato delle voci su Pinamonti.

"Ad oggi non sono arrivate offerte precise o interessanti. Su Laurienté invece sì, soprattutto dalla Turchia, ma non ci soddisfano. Oggi, con Berardi-Pinamonti-Lauriente abbiamo un tridente importante, poche squadre hanno tre giocatori forti come i nostri. Per non retrocedere è determinante che sia così".

Berardi rinnova?

"Con lui c'è un legame speciale, per noi è un campione vero e non solo sul campo ma anche fuori. Ha ancora un contratto lungo, fino al 2027, abbiamo intenzione di allungare ancora e dare continuità, deve esserci pure un discorso di riconoscenza da parte nostra nei suoi confronti".