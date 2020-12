SERIE A, Che Hakimi: l'Inter supera 3-1 il Bologna

Successo sul velluto per l'Inter che nel terzo anticipo della 10a giornata di campionato supera a San Siro il Bologna per 3-1 grazie alle reti nel primo tempo di Lukaku e Hakimi e il tris sempre dell'ex Borussia nel corso della ripresa, che ha riportato a distanza di sicurezza la sua squadra dopo il momentaneo 2-1 della squadra di Mihajlovic con Vignato. Con questo successo i nerazzurri salgono a quota 21 punti in classifica, al secondo posto. Il Bologna torna a subire gol e resta a quota 12.