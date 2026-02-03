Serie A, Bologna-Milan chiude la 23esima giornata: le formazioni ufficiali

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:40News
di Redazione FV

Stasera alle 20.45 la gara del Dall'Ara Bologna-Milan chiude la 23esima giornata di serie A. I rossoblù vogliono risalire la classifica dopo un periodo difficile mentre i rososneri vogliono recuperare tre punti all'Inter e restare in scia per la lotta scudetto. Ecco le formazioni scelte da Italiano ed Allegri per questa partita:

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Casale, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. Allenatore: Italiano
Milan (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku. Allenatore: Allegri.