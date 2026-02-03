Il Pisa presenta Hiljemark: "Sono in un grande club, per me un'occasione super"

(ANSA) - PISA, 03 FEB - "Per me è una grande occasione essere qui e Pisa è un grande club. Voglio fare un grande lavoro insieme, creare la possibilità di salvezza". Sono le prime parole rilasciate ai canali social del Pisa dal nuovo tecnico svedese Oscar Hiljemark, ingaggiato dopo l'esonero di Alberto Gilardino per cercare di centrare la salvezza in serie A. L'allenatore scandinavo ha ricordato il suo passato da calciatore e una carriera "interrotta a 28 anni per problemi fisici, per ripartire quasi subito in panchina prima come assistente e poi come allenatore capo". "Le prime esperienze sono state positive - ha detto -: negli ultimi due-tre anni ho fatto un gran lavoro con il mio staff in Svezia".

"Il mio calcio - ha spiegato Hiljemark - è fatto di grande verticalità negli spazi offensivi e di grande attenzione nella fase difensiva. Sicuramente in questo momento il Pisa sta vivendo una situazione delicata, ma ci sono ancora possibilità di fare un grande lavoro insieme, ci sono tanti giocatori con grandi qualità. Dobbiamo solo concentrarci sul lavoro". (ANSA).