Borghi sul mercato della Fiorentina: "Scelte giuste e in linea con Vanoli"
Sul proprio canale YouTube il giornalista Stefano Borghi ha parlato così del mercato della Fiorentina: "L'elefante in zona salvezza è la Fiorentina, che ha fatto un mercato con le giuste modalità. Un mercato diverso dalle ambizioni estive, sono arrivati tanti profili che sono adatti al gioco di Vanoli. Inoltre sono arrivati due esterni alti come Solomon e Harrison, quest'ultimo estremamente evoluto dal punto di vista tattico.
Credo che possano avere un buon impatto sulla Serie A. Sono arrivati due mezzali di inserimento e struttura come Brescianini e Fabbian. Il mercato a centrocampo è stato totalmente sbagliato in estate, era completamente da ripensare”.
